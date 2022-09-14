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Грузія може відкрити "другий фонт" проти Росії: названо умову

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Тбілісі, Середа 14 вересня 2022 12:46
Грузія може відкрити "другий фонт" проти Росії: названо умову Фото: глава партії "Грузинська Солідарність" Іраклій Кобахідзе (facebook.com/KobakhidzeOfficial)
Автор: Валерія Поліщук

Влада Грузії може відкрити "другий фронт" проти Росії. Однак перед цим влада має намір організувати референдум з цього питання.

Про це заявив глава партії "Грузинська Солідарність" Іраклій Кобахідзе, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кавказький вузол".

"Ми можемо провести референдум і запитати у населення, чи хочуть вони відкриття в Грузії другого фронту. Можемо піти за тим, що скаже народ. Нехай вирішує населення, чи згідно воно з високопоставленими особами України або ж з нашою позицією про відмову від другого фронту", - заявив він.

Нагадаємо, з початку війни в Україні Грузія зайняла нейтральну позицію. Зокрема, Тбілісі відмовився вводити санкції проти Росії. Крім того, за даними української розвідки Грузинський бізнес допомагає росіянам обходити обмеження.

Крім того, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявляв, що Грузія не збирається воювати з РФ і відкривати так званий "другий фронт".

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