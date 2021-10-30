Грузия не обсуждала с Украиной экстрадицию Саакашвили

"С полной ответственностью заявляю, что никакой коммуникации с украинской стороной требований о передаче Михаила Саакашвили не было", - сказал Залкалиани.

Он также сообщил, что с украинской стороны не было никаких требований по экстрадиции Саакаашвили.

"Мы неоднократно разъясняли, что в подобной ситуации экстрадиция не происходит, и не было никаких подобных обращений", - добавил Залкалиани.