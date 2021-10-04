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Грузия исключает экстрадицию Саакашвили в Украину

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Тбилиси, Понедельник 04 октября 2021 13:36
Грузия исключает экстрадицию Саакашвили в Украину Фото: Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани заявила о невозможности экстрадиции Михаила Саакашвили в Украину. Она подчеркнула, что передача гражданина государству может произойти, если там он проходит по уголовным делам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Imedinews.Ge.

"Экстрадиция в Украину происходит только тогда, когда лицо, запрашиваемое в этой стране, подвергается уголовному преследованию. Я не думаю, я во всяком случае не знаю, что Саакашвили - это лицо, преследуемое в Украине в уголовном порядке. Говорить об экстрадиции Саакашвили - это юридическая чушь или нонсенс", - отметила Цулукиани.

По ее словам, Грузия не планирует экстрадировать Саакашвили даже при условии, что он отбудет в Украине тюремный срок который ему присудил грузинский суд.

"У нас нет никакого желания. Нет никакой правовой целесообразности для этого", - добавила Цулукиани.

Вместе с тем, адвокат экс-президента Георгий Чивиашвили, заявил, что Саакашвили может отказаться от экстрадиции в Украину, из-за того, что намерен вести политическую борьбу в Грузии.

"Скорее всего, он откажется от экстрадиции. Его позиция такова, что он прибыл на родину и собирается вести политическую борьбу", - сказал адвокат.

Напомним, власти Грузии ранее заявили, что задержанный Михаил Саакашвили вернется в Украину только после того, как отсидит полный срок в тюрьме.

Добавим, в Грузии Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме этого, бывший президент Грузии является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, разгроме телекомпании Imedi и растрате средств из госбюджета.

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