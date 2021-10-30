Грузія не обговорювала з Україною екстрадицію Саакашвілі

"З повною відповідальністю заявляю, що жодної комунікації з українською стороною, вимог про передачу Михайла Саакашвілі не було", - сказав Залкаліані.

Він також повідомив, що з українського боку не було жодних вимог щодо екстрадиції Саакаашвілі.

"Ми неодноразово роз'яснювали, що у подібній ситуації екстрадиція не відбувається, і не було жодних подібних звернень", - додав Залкаліані.