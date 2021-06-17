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Грузия обновила правила въезда для туристов: что изменилось

Автор: РБК-Украина

Правительство Грузии обновило правило въезда в страну для иностранных туристов. В частности, детям до десяти лет теперь не нужно предоставлять отрицательный тест на коронавирус.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

В правительстве заявили, что такое изменение правил въезда в Грузию будет стимулировать родственные туристические поездки в Грузию.

Кроме того, Грузия расширила список стран, из которых теперь можно въехать при наличии негативного ПЦР-теста и повторного на месте. В частности, в список попали Сан-Марино, Монако, Сербия, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Андорра, Албания, Северная Македония и Босния и Герцеговина.

Новые правила въезда в Грузию уже вступили в действие.

Напомним, 1 июня Грузия открыла сухопутные границы.

Кроме того, Грузия 1 марта упростила правила въезда на территорию страны для граждан Украины. Теперь для этого будет достаточно иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID.

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