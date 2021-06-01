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Грузия открыла сухопутные границы для туристов

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Грузия, Вторник 01 июня 2021 06:59
Грузия открыла сухопутные границы для туристов Фото: Вид в Тбилиси (place.ge)
Автор: Артур Родивилов

Грузия с 1 июня открыла сухопутные границы, которые были закрыты с марта 2020 года. В страну разрешено въезжать тем, кто вакцинировался или получил отрицательный тест на коронавирус.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Туристам рекомендуют использовать медицинскую страховку. ПЦР-тест на коронавирус должен быть сделан за последние 72 часа. На третий день посещения Грузии потребуется сделать повторный тест.

Грузия принимает иностранных туристов с начала февраля. С 1 марта в страну разрешено прилетать украинцам.

Напомним, с 15 мая Турция ослабила правила въезда в страну для украинцев. В частности, украинцам разрешат въезжать в Турцию без ПЦР-теста на коронавирус.

Кроме того, в Италии в трех регионах ослабили карантин. В частности, отменили действие комендантского часа.

Добавим, что с 5 июня в Нидерландах начнут частично смягчать карантин. В частности, в стране будет разрешено барам и ресторанам работать в закрытых помещениях, а музеям вновь открыться. При этом власти разрешили принимать в гостях четыре человека.

Ранее сообщалось, что с 1 июня в Малайзии вводят полный локдаун из-за рекордных случаев коронавируса. Он будет действовать по меньшей мере до 14 июня.

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