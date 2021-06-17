Грузія оновила правила в'їзду для туристів: що змінилося

Уряд Грузії оновив правило в'їзду в країну для іноземних туристів. Зокрема, дітям до десяти років тепер не потрібно надавати негативний тест на коронавірус.
Про це повідомляє " Ехо Кавказу".
В уряді заявили, що така зміна правил в'їзду до Грузії стимулюватиме родинні туристичні поїздки до Грузії.
Крім того, Грузія розширила список країн, з яких тепер можна в'їхати при наявності негативного ПЛР-тесту і повторного на місці. Зокрема, до списку потрапили Сан-Марино, Монако, Сербія, Ісландія, Ліхтенштейн, Чорногорія, Андорра, Албанія, Північна Македонія та Боснія і Герцеговина.
Нові правила в'їзду до Грузії вже вступили в дію.
Нагадаємо, 1 червня Грузія відкрила сухопутні кордони.
Крім того, Грузія 1 березня спростила правила в'їзду на територію країни для громадян України. Тепер для цього буде достатньо мати негативний результат ПЛР-тесту на COVID.