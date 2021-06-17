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Грузія оновила правила в'їзду для туристів: що змінилося

Автор: РБК-Україна

Уряд Грузії оновив правило в'їзду в країну для іноземних туристів. Зокрема, дітям до десяти років тепер не потрібно надавати негативний тест на коронавірус.

Про це повідомляє " Ехо Кавказу".

В уряді заявили, що така зміна правил в'їзду до Грузії стимулюватиме родинні туристичні поїздки до Грузії.

Крім того, Грузія розширила список країн, з яких тепер можна в'їхати при наявності негативного ПЛР-тесту і повторного на місці. Зокрема, до списку потрапили Сан-Марино, Монако, Сербія, Ісландія, Ліхтенштейн, Чорногорія, Андорра, Албанія, Північна Македонія та Боснія і Герцеговина.

Нові правила в'їзду до Грузії вже вступили в дію.

Нагадаємо, 1 червня Грузія відкрила сухопутні кордони.

Крім того, Грузія 1 березня спростила правила в'їзду на територію країни для громадян України. Тепер для цього буде достатньо мати негативний результат ПЛР-тесту на COVID.

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