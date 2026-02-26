Грузія накинулась на Зеленського через "невдячність": Стефанчук жорстко відповів

Спікер парламенту Грузії заявив, що Володимир Зеленський є "невдячною людиною", яка "не виявляє жодної вдячності ні США, ні Грузії".

"Ми підтримуємо український народ. Ні Зеленський, ні його заступники, ні Брюссель не заслуговують на нашу підтримку. Це невдячні люди. Де була Велика Британія, коли Зеленський запровадив санкції проти представників грузинського уряду?", - зазначив він.

"Мінімальний рівень пристойності"

Стефанчук у своєму дописі процитував грузинську приказку: "Сказане слово - не кинджал: назад його вже не вкладеш". Він також зауважив, що Україна "вдячна грузинському народу, який точно знає, що таке гідність".

При цьому спікер Ради наголосив, що підтримка резолюції ООН - не благодійність і не подвиг, а "мінімальний рівень пристойності" у 2026 році.

Він додав, що той, хто постійно дорікає про "невдячність" України, яка "стікає кров'ю у боротьбі за своє право жити", насправді "прикриває втрату власної гідності та демонструє натомість ницу покірність".

"Хочу нагадати слова великого грузинського філософа Мераба Мамардашвілі: "Не існує ні формули людської свободи, ні ліків проти людського ідіотизму. Політична ефективність - не головне. Головне - свобода"", - написав Стефанчук.

Крім того, спікер Ради зазначив, що Україна "не потребує повчань від моралізаторів, які виступають ретрансляторами наративів "руського миру".