Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про мир в Україні: США утрималися

Нью-Йорк, Вівторок 24 лютого 2026 20:11
UA EN RU
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про мир в Україні: США утрималися Ілюстративне фото: Генасамблея ООН розглянула резолюцію щодо України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію про міцний мир в Україні. Під час голосування США утрималися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в соцмережі X і коментар спікера МЗС Георгія Тихого.

"Я вітаю ухвалення сьогодні резолюції ГА ООН "Підтримка міцного миру в Україні", ініційованої Україною. У вирішальні моменти міжнародна спільнота має займати чітку позицію. Сьогодні вона це зробила", - написав Сибіга.

За його словами, це не просто чергове голосування, а підтвердження того, що Україна не самотня і що принципи Статуту ООН, як і раніше, мають значення.

Загалом резолюцію підтримали 107 держав. Як зазначив Сибіга, Україна продовжуватиме діяти - рішуче і послідовно - для досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру відповідно до Статуту ООН і міжнародного права.

Що сказав Тихий

Як звернув увагу речник українського МЗС, для України не стало здивуванням, що США утрималися.

"А ось що реально стало здивуванням і приємним, так це кількість голосів на табло", - зазначив Тихий.

За його словами, до голосування було п'ять днів напруженої роботи всієї дипломатичної системи - від постійного представництва України в ООН і всіх закордонних дипломатичних установ до міністра Сибіги, який особисто переконував країни підтримати резолюцію.

Спікер розповів, що до Нью-Йорка для боротьби за голосування прибула заступниця міністра закордонних справ Мар'яна Беца.

"Насправді прагнули вийти на 90+ голосів, щоб був гідний результат порівняно з минулим роком. А вийшло 107. Це чудовий результат і реально чергова перемога української дипломатії у вимірі міжнародних організацій", - наголосив Тихий.

Скандал із голосуванням США

Нагадаємо, Генасамблея ООН 24 лютого 2025 року підтримала резолюцію "Сприяння досягненню всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні", висунуту Україною у співавторстві з понад 50 країнами.

Документ отримав 93 голоси "за" і містить вимогу до Росії негайно і безумовно вивести всі свої війська з території України.

Проти українського проекту проголосували 18 країн, серед яких несподівано опинилися США.

ООН Російська Федерація Сполучені Штати Америки Андрій Сибіга Війна в Україні
