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Грузия исключает обострение отношений с Украиной из-за ареста Саакашвили

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Тбилиси, Суббота 02 октября 2021 10:33
Грузия исключает обострение отношений с Украиной из-за ареста Саакашвили Фото: Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Председатель парламента Грузии Каха Кучава прокомментировал дальнейшие украинско-грузинские отношения после ареста Саакашвили. По его мнению, это не сможет никаким образом повлиять на взаимоотношения двух стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interpressnews.

"Что касается отношений с Украиной, один человек не сможет обострить украинско-грузинскую братскую дружбу, которая всегда отличалась поддержкой друг друга, как в горе, так и радости", - сказал Кучава.

По его словам, Саакашвили вмешивался в выборы Грузии, а это было нарушением Конституции.

"Что же касается этого конкретного случая, речь идет о факте, о котором в течение лет говорили власти Грузии, когда гражданин другой страны, в этом случае гражданин Украины, вмешивался в выборы, в целом политическую жизнь Грузии, и в связи с этим беспокойство выражалось и с их стороны", - добавил Кучава.

Напомним, вчера 1 октября в Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

Добавим, в Грузии Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили.

Кроме этого, бывший президент является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погром телекомпании "Имеди" и растрату средств из госбюджета.

Добавим, что адвокат Саакашвили заявил, что его можно освободить только помилованием, однако президент Грузии исключила такое решение.

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Михаил Саакашвили Грузия
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