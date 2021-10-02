Грузия исключает обострение отношений с Украиной из-за ареста Саакашвили
Председатель парламента Грузии Каха Кучава прокомментировал дальнейшие украинско-грузинские отношения после ареста Саакашвили. По его мнению, это не сможет никаким образом повлиять на взаимоотношения двух стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interpressnews.
"Что касается отношений с Украиной, один человек не сможет обострить украинско-грузинскую братскую дружбу, которая всегда отличалась поддержкой друг друга, как в горе, так и радости", - сказал Кучава.
По его словам, Саакашвили вмешивался в выборы Грузии, а это было нарушением Конституции.
"Что же касается этого конкретного случая, речь идет о факте, о котором в течение лет говорили власти Грузии, когда гражданин другой страны, в этом случае гражданин Украины, вмешивался в выборы, в целом политическую жизнь Грузии, и в связи с этим беспокойство выражалось и с их стороны", - добавил Кучава.
Напомним, вчера 1 октября в Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили.
Добавим, в Грузии Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили.
Кроме этого, бывший президент является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погром телекомпании "Имеди" и растрату средств из госбюджета.
Добавим, что адвокат Саакашвили заявил, что его можно освободить только помилованием, однако президент Грузии исключила такое решение.