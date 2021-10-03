В Грузии назвали условие возвращения Саакашвили в Украину

Задержанный в Грузии Михаил Саакашвили вернется в Украину только после того, как отсидит полный срок в тюрьме. Грузинские власти выразили недоумение возвращением экс-президента в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили .

"Если он (Саакашвили - ред.) хочет вернуться в Украину, он сможет это сделать после того, как полностью отсидит срок (в тюрьме - ред.) и сможет идти куда захочет", - сказал премьер в эфире телеканала Imedi.

Гарибашвили отметил, что сейчас Саакашвили настоятельно просит о возвращении в Украину. Он также выразил недоумение решением экс-президента Грузии вернуться в страну.