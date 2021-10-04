Грузія виключає екстрадицію Саакашвілі в Україну

Віце-прем'єр, міністр культури, спорту і молоді Грузії Тея Цулукіані заявила про неможливість екстрадиції Михайла Саакашвілі в Україну. Вона підкреслила, що передача громадянина державі може статися, якщо там він проходить по кримінальних справах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Imedinews.Ge.

"Екстрадиція в Україну відбувається тільки тоді, коли особа, запитувана в цій країні, зазнає кримінального переслідування. Я не думаю, я в усякому разі не знаю, що Саакашвілі - це особа, переслідувана в Україні в кримінальному порядку. Говорити про екстрадицію Саакашвілі - це юридична нісенітниця або нонсенс", - зазначила Цулукіані.

За її словами, Грузія не планує екстрадувати Саакашвілі навіть за умови, що він відбуде в Україні тюремний термін який йому присудив грузинський суд.

"У нас немає ніякого бажання. Немає ніякої правової доцільності для цього", - додала Цулукіані.

Разом з тим, адвокат екс-президента Георгій Чівіашвілі, заявив, що Саакашвілі може відмовитися від екстрадиції в Україну, через те, що має намір вести політичну боротьбу в Грузії.

"Швидше за все, він відмовиться від екстрадиції. Його позиція така, що він прибув на батьківщину і збирається вести політичну боротьбу", - сказав адвокат.