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Грузія дозволила українцям перебувати в країні без віз протягом двох років

Фото: Грузія дозволила українцям перебувати в країні без віз протягом двох років (flickr.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Уряд Грузії ухвалив постанову, згідно з якою громадяни України можуть приїжджати та перебувати в країні без віз протягом двох років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Грузія Online".

Уряд країни скоригував норму, яка дозволяла українцям в'їжджати до Грузії без візи та перебувати в країні протягом року.

Згідно з поправками, які набули чинності одразу після публікації, громадяни України мають право в'їжджати до Грузії без візи та перебувати у країні протягом повного дворічного терміну.

Нагадаємо, РБК-Україна пояснювало, як громадянам отримати картку платника податків за кордоном.

Крім того, ми писали, які документи можна надсилати за кордон поштою.

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Грузія