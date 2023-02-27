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Грузия разрешила украинцам находиться в стране без виз на протяжении двух лет

Фото: Грузия разрешила украинцам находиться в стране без виз на протяжении двух лет (flickr.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Правительство Грузии приняло постановление, согласно которому граждане Украины могут приезжать и находиться в стране без виз в течение двух лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online".

Правительство страны скорректировало норму, которая позволяла украинцам въезжать в Грузию без визы и находиться в стране на протяжении года.

Согласно поправкам, которые вступили в силу сразу после публикации, граждане Украины имеют право въезжать в Грузию без визы и находиться в стране в течение полного двухлетнего срока.

Напомним, РБК-Украина объясняло, как гражданам получить карточку налогоплательщика за границей.

Кроме того, мы писали, какие документы можно отправлять за границу по почте.

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Грузия