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Як українцям отримати картку платника податків за кордоном: три способи

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Понеділок 27 лютого 2023 13:00
Як українцям отримати картку платника податків за кордоном: три способи Фото: Документи українців за кордоном (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Мільйони українців через війну опинилися за кордоном, у багатьох виникли проблеми у зв'язку із втратою чи псуванням документів.

Як можна отримати картку платника податків, перебуваючи в іншій країні, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Мінреінтеграції.

У міністерстві зазначають, що картку платника податків громадянин України може отримати:

  • особисто у закордонній дипломатичній установі України;
  • за письмовим клопотанням на вказану адресу за кордоном (документи надсилаються поштою);
  • через представника в українській податковій (за довіреністю, засвідченою у нотаріальному порядку).

Необхідні документи:

  1. Заповнена заява за формою № 5ДР;
  2. Копія паспорта з чітким зображенням документа.

Куди звертатися, щоб отримати картку платника податків поштою, пояснили у Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області.

Зазначається, що громадяни України, які проживають або перебувають за кордоном та не можуть прибути в Україну, можуть надіслати заяву за формою № 5ДР на адресу ДПС України (Київ, Львівська площа,8) разом із ксерокопією з чітким зображенням документа, що посвідчує особу.

Як українцям отримати картку платника податків за кордоном: три способи

Фото: Біженці за кордоном можуть відновити картку платника податків (gettyimages.com)

Підпис фізичної особи на заяві має бути засвідчений у встановленому законодавством порядку.

Якщо громадянин звертається вперше за присвоєнням номера платника податків, то заповнює та подає форму №-1ДР, яка одночасно є заявою. У випадку виготовлення картки для дитини до 14 років один з батьків заповнює цю форму, а також надає свідоцтво про народження дитини та документ, що засвідчує особу заявника.

Нагадаємо, ми писали, які документи можна надсилати поштою за кордон.

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