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Грузія не вводитиме економічні санкції проти Росії, - прем'єр

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Неділя 03 квітня 2022 16:40
Грузія не вводитиме економічні санкції проти Росії, - прем'єр Фото: прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Грузія не має наміру вводити економічні санкції проти Російської Федерації. Нібито, це виходить з інтересів країни та її народу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Новости-Грузия".

"Ще раз хочу пояснити. Введення економічних санкцій з боку Грузії щодо Росії не буде. Ми, наша команда, виходимо з національних інтересів нашої країни, інтересів нашого народу", - заявив прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі.

За словами Гарібашвілі, протягом останніх 30 років на території країни тричі відбувались військові конфлікти, у зв’язку з чим Грузія не повинна бути обережнішою.

"Нашу політику орієнтовано на світ. Ми хочемо миру, стабільності та розвитку. Це потрібне сьогодні нашій країні, війна нікому не потрібна. Будь-який правитель-патріот повинен робити все, щоб уникнути війни", - додав прем'єр.

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