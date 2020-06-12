Грузія не буде псувати стосунки з Україною через Саакашвілі

Фото: Михайло Саакашвілі (РБК-Україна)

Грузія не допустить, що партнерство з Україною опинилося під загрозою

Грузія не допустить, щоб стратегічні відносини з Україною були зіпсовані через колишнього грузинського президента Михайла Саакашвілі. Тбілісі не дозволить, щоб стратегічне партнерство з Києвом було зруйноване.

Про це заявив міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані, повідомляє Грузія Online.

За словами грузинського міністра, посол України під час візиту в МЗС заявив, що заяви щодо внутрішньої політики Грузії були особистою думкою Саакашвілі, який попри державну посаду не є офіційним представником Києва.

"Навіть якщо він не займав би якусь посаду і був би пересічним громадянином, наше законодавство категорично забороняє іноземному громадянину втручатися в наш виборчий процес", - наголосив Залкаліані.

Однак, попри це, в Грузії не хочуть псувати стратегічні відносини з Україною.

"Виходячи з наших стратегічних відносин, ми не допустимо, щоб через одну засуджену і розшукувану людину (Саакашвілі - ред.) наше партнерство виявилося під загрозою", - додав глава МЗС.

Нагадаємо, нещодавно Саакашвілі у Facebook зробив заяву щодо внутрішньої політики в Грузії. Він заявив, що не буде "спокійно дивитися на знищення" Грузії та закликав грузинську опозицію об'єднатися на майбутніх виборах.

Після цього МЗС Грузії викликало для пояснень посла України.

Як відомо, призначення Саакашвілі до Нацради з реформ спричинило міжнародний скандал між Грузією та Україною, адже Саакашвілі оголошений у розшук грузинською стороною.

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Автор: РБК-Україна