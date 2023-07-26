ua en ru
Ср, 26 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Грузинський легіон оголосив збір на ремонт автопарку та потреби бійців

Новость на русском →
Середа 26 липня 2023 13:10
Грузинський легіон оголосив збір на ремонт автопарку та потреби бійців Фото: Мамука Мамулашвілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Єлизавета Драбкіна

Військовослужбовці Грузинського легіону просять небайдужих зібрати кошти на ремонт автопарку та потреби бійців.

Про це глава Легіону Мамука Мамулашвілі повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

Грузинський легіон закликає долучитися до збору з ремонту автопарку та невідкладних потреб бійців.

Мета - 400 тисяч гривень.

Реквізити для донатів:

"Ми з вами з 2014 року разом і до кінця. Слава Україні!" - сказав Мамулашвілі.

Грузинський легіон

Голова легіону Мамука Мамулашвілі разом із однодумцями створили групу професійних військових ще у 2014 році. Вони допомагали Україні та навчали наших бійців. Вони також брали участь у бойових діях.

Зараз Легіон займається спецопераціями і, в основному, знищує специфічні цілі, як російських офіцерів або військову техніку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Грузія Війна Росії проти України сбор на ВСУ
NEWS
ЗСУ наступають на трьох напрямках: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті
ЗСУ наступають на трьох напрямках: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті
DAILY
Мамука Мамулашвілі: Україна дала можливість грузинам помститися за своїх батьків
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Мамука Мамулашвілі: Україна дала можливість грузинам помститися за своїх батьків