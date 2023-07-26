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Грузинский легион объявил сбор на ремонт автопарка и нужды бойцов

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Среда 26 июля 2023 13:10
Грузинский легион объявил сбор на ремонт автопарка и нужды бойцов Фото: Мамука Мамулашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Елизавета Драбкина

Военнослужащие Грузинского легиона просят неравнодушных собрать средства на ремонт автопарка и нужды бойцов.

Об этом глава Легиона Мамука Мамулашвили сообщил в интервью РБК-Украина.

Грузинский легион призывает приобщиться к сбору по ремонту автопарка и неотложным нуждам бойцов.

Цель - 400 тысяч гривен.

Реквизиты для донатов:

  • ПриватБанк: 4149439301009795
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"Мы с вами с 2014 года вместе и до конца. Слава Украине!" - сказал Мамулашвили.

Грузинский легион

Глава легиона Мамука Мамулашвили вместе с единомышленниками создали группу профессиональных военных еще в 2014 году. Они помогали Украине и обучали наших бойцов. Они также участвовали в боевых действиях.

Сейчас Легион занимается спецоперациями и, в основном, уничтожает специфические цели, как российских офицеров или военную технику.

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