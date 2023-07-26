Грузинский легион объявил сбор на ремонт автопарка и нужды бойцов
Военнослужащие Грузинского легиона просят неравнодушных собрать средства на ремонт автопарка и нужды бойцов.
Об этом глава Легиона Мамука Мамулашвили сообщил в интервью РБК-Украина.
Грузинский легион призывает приобщиться к сбору по ремонту автопарка и неотложным нуждам бойцов.
Цель - 400 тысяч гривен.
Реквизиты для донатов:
- ПриватБанк: 4149439301009795
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"Мы с вами с 2014 года вместе и до конца. Слава Украине!" - сказал Мамулашвили.
Грузинский легион
Глава легиона Мамука Мамулашвили вместе с единомышленниками создали группу профессиональных военных еще в 2014 году. Они помогали Украине и обучали наших бойцов. Они также участвовали в боевых действиях.
Сейчас Легион занимается спецоперациями и, в основном, уничтожает специфические цели, как российских офицеров или военную технику.
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