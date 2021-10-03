Грузинская оппозиция организовывает протесты за свободу Саакашвили

Грузинская оппозиция организовывает протесты за свободу Михаила Саакашвили. Председатель "Единого национального движения" Ника Мелия обратился к своим сторонникам с призывом выйти на митинг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Ники Мелии.
"Свободу Мише!", - написал политик на своей странице.
Сообщение поддержало большое количество поклонников грузинского оппозиционера
Митинг планируется провести в замке Рустави завтра, 4 октября, в 15:00.
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