В Грузии заявили, что Саакашвили прибыл в страну для госпереворота

Глава "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе назвал цель приезда Михаила Саакашвили в страну. По его мнению, экс-президент вернулся, чтобы провести госпереворот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"Михаил Саакашвили - человек, который уже 18 лет не дает отдыха стране. Он ехал в Грузию, чтобы воплотить угрозу государственного переворота, или же сам госпереворот", - заявил Кохабидзе.

По его словам, все судебные процессы против Саакашвили будут проводиться в соответствии с правовыми нормами, но он не сказал, какие ответы они дадут на вопрос о политических преследованиях в правящей партии.

"Что касается Михаила Саакашвили, то все процедуры будут проводиться в соответствии с правовыми нормами. Что касается спецоперации, то у спецоперации есть свои правила. Для достижения цели конфиденциальность должна быть максимально защищена", - добавил Кохабидзе.