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В Грузии заявили, что Саакашвили прибыл в страну для госпереворота

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Грузия, Суббота 02 октября 2021 09:04
В Грузии заявили, что Саакашвили прибыл в страну для госпереворота Фото: Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Глава "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе назвал цель приезда Михаила Саакашвили в страну. По его мнению, экс-президент вернулся, чтобы провести госпереворот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"Михаил Саакашвили - человек, который уже 18 лет не дает отдыха стране. Он ехал в Грузию, чтобы воплотить угрозу государственного переворота, или же сам госпереворот", - заявил Кохабидзе.

По его словам, все судебные процессы против Саакашвили будут проводиться в соответствии с правовыми нормами, но он не сказал, какие ответы они дадут на вопрос о политических преследованиях в правящей партии.

"Что касается Михаила Саакашвили, то все процедуры будут проводиться в соответствии с правовыми нормами. Что касается спецоперации, то у спецоперации есть свои правила. Для достижения цели конфиденциальность должна быть максимально защищена", - добавил Кохабидзе.

Напомним, вчера в Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

Добавим, что адвокат Саакашвили заявил, что его можно освободить только помилованием, однако президент Грузии исключила такое решение.

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