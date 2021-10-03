Грузинська опозиція організовує протести за свободу Саакашвілі

Грузинська опозиція організовує протести за свободу Михайла Саакашвілі. Голова "Єдиного національного руху" Ніка Мелія звернувся до своїх прихильників із закликом вийти на мітинг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Нікі Мелії.
"Свободу Міші!", - написав політик на своїй сторінці.
Повідомлення підтримала велика кількість шанувальників грузинського опозиціонера
Мітинг планується провести в замку Руставі завтра, 4 жовтня, о 15:00.
Раніше ми писали, що у Грузії власнику квартири, де переховувався Саакашвілі, пред'явили звинувачення.
Також ми писали, що у Грузії заявили, що Саакашвілі прибув в країну для держперевороту.