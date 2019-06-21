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Грузинская оппозиция анонсировала новые акции протеста

Новости » В мире    21.06.2019 - 11:28
Грузинская оппозиция анонсировала новые акции протеста
Фото:ригол Вашадзе (gnn.ge)

Новый митинг начнется вечером у здания парламента

Грузинская оппозиция анонсировала продолжение акций протеста в Тбилиси. Об этом журналистам заявил председатель "Национального движения" Григол Вашадзе, передает "Грузия Online".

По его слова, акции протеста возобновятся сегодня у парламента в 19:00. При этом он назвал это противостоянием граждан и власти, "которая оформилась как режим".

"В 19:00 обязательно соберутся у парламента потому, что акция возобновится и потому, что тут уже не важна ни политическая партия, ни политики. У граждан Грузии отняли конституционные права, неоднократно сфальсифицировали выборы и теперь пожертвовали гражданским миром и правами человека", - заявил Вашадзе.

Напомним, вечером 20 июня в Тбилиси начался митинг оппозиции. Протестующие попытались взять штурмом здание парламента и возводили баррикады. По состоянию на утро, 21 июня, протестующие были разогнаны специальными силами полиции с помощью слезоточивого газа, резиновых пуль и водометов.

Отметим, президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила организаторов протестов в Тбилиси в действиях в пользу РФ. Она подчеркнула, что противостояние в стране выгодно именно России.

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