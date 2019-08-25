В Грузии заявили о нелегитимности выборов в Абхазии

Фото: Саломе Зурабишвили (из открытых источников)

Президент Грузии считает, что выборы нарушают национальный суверенитет страны

Президентские выборы в Абхазии являются нелегитимными. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в Twitter.

"Де-факто власти Абхазии проводят сегодня нелегитимные "президентские выборы". Грузия осуждает этот фиктивный процесс", - написала она.

Также Зурабишвили добавила, что выборы нарушают национальный суверенитет Грузии.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Украина не признает "президентские выборы" на территории Абхазии (Грузия), которые начались сегодня, 25 августа. В заявлении МИД говорится, что Украина не признает фейковые "выборы" и рассматривает их как очередную провокационную попытку РФ легитимизировать пророссийский сепаратистский режим оккупированной грузинской территории Абхазия.

Украина поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках ее международно признанных границ и не признает так называемой независимости оккупированных Абхазии, Грузия, и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия.

Как известно, сегодня на территории самопровозглашенной Абхазии проходят "президентские выборы". В них принимают участие девять кандидатов.