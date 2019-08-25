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У Грузії заявили про нелегітимність виборів в Абхазії

Новини » Політика    25.08.2019 - 22:02
У Грузії заявили про нелегітимність виборів в Абхазії
Фото: Саломе Зурабішвілі (з відкритих джерел)

Президент Грузії вважає, що вибори порушують національний суверенітет країни

Президентські вибори в Абхазії є нелегітимними. Про це заявила президент Грузії Саломе Зурабішвілі Twitter.

"Де-факто влада Абхазії проводять сьогодні нелегітимні "президентські вибори". Грузія засуджує цей фіктивний процес", - написала вона.

Також Зурабішвілі додала, що вибори порушують національний суверенітет Грузії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Україна не визнає президентські вибори" на території Абхазії (Грузія), які почалися сьогодні, 25 серпня. У заяві МЗС йдеться, що Україна не визнає фейкові "вибори" і розглядає їх як чергову провокаційну спробу РФ легітимізувати проросійський сепаратистський режим окупованій грузинської території Абхазія.

Україна підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів і не визнає так званої незалежності окупованих Абхазії, Грузія, і Цхінвальського регіону/Південної Осетії, Грузія.

Як відомо, сьогодні на території самопроголошеної Абхазії проходять "президентські вибори". У них беруть участь дев'ять кандидатів.

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