ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина не признает так называемые выборы в Абхазии

Новости » Политика    25.08.2019 - 20:29
Украина не признает так называемые выборы в Абхазии
Фото: Министерство иностранных дел Украины (РБК-Украина)

Украина поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии

Украина не признает "президентские выборы" на территории Абхазии (Грузия), которые начались сегодня, 25 августа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

В заявлении МИД говорится, что Украина не признает фейковые "выборы" и рассматривает их как очередную провокационную попытку РФ легитимизировать пророссийский сепаратистский режим оккупированной грузинской территории Абхазия.

Украина поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках ее международно признанных границ и не признает так называемой независимости оккупированных Абхазии, Грузия, и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия.

Украина призывает Российскую Федерацию к уважению и неуклонному выполнению норм и принципов международного права и пересмотру решения о признании "независимости" так называемых Республики Абхазия и Республики Южная Осетия.

Как известно, сегодня на территории самопровозглашенной Абхазии проходят "президентские выборы". В них принимают участие девять кандидатов.

Напомним, ранее Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе поддержал резолюцию об оккупации Россией части Грузии.

В МИД прогнозируют получение безвиза с Мексикой в ​​2020 В 16 странах нет украинских послов, - МИД
Новости Украины МИД Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь