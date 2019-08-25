Украина не признает так называемые выборы в Абхазии

Фото: Министерство иностранных дел Украины (РБК-Украина)

Украина поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии

Украина не признает "президентские выборы" на территории Абхазии (Грузия), которые начались сегодня, 25 августа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

В заявлении МИД говорится, что Украина не признает фейковые "выборы" и рассматривает их как очередную провокационную попытку РФ легитимизировать пророссийский сепаратистский режим оккупированной грузинской территории Абхазия.

Украина поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках ее международно признанных границ и не признает так называемой независимости оккупированных Абхазии, Грузия, и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия.

Украина призывает Российскую Федерацию к уважению и неуклонному выполнению норм и принципов международного права и пересмотру решения о признании "независимости" так называемых Республики Абхазия и Республики Южная Осетия.

Как известно, сегодня на территории самопровозглашенной Абхазии проходят "президентские выборы". В них принимают участие девять кандидатов.

Напомним, ранее Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе поддержал резолюцию об оккупации Россией части Грузии.