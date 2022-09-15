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В Грузии заявили, что идея о референдуме по "второму фронту" против РФ была шуткой

Фото: глава партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе (facebook.com/KobakhidzeOfficial)
Автор: Артур Родивилов

Глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе объяснил, что его слова об идее провести референдум по вопросу открытия "второго фронта" против России было сарказмом с долей иронии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Рустави 2".

По его мнению, жители Грузии могут в любой момент решиться на войну, защищая интересы страны, однако "сейчас стране не нужна война, учитывая несколько факторов, и население это понимает". Политик назвал подобную идею шуткой.

"На самом деле в этом утверждении был сарказм и немного иронии. Мы знаем, и это видно из исследований, что общество против войны", - заявил он.

Напомним, Кобахидзе ранее заявил, что власти Грузии на фоне призывов Украины могут организовать всенародный референдум, чтобы спросить граждан о том, хотят ли они открытия "второго фронта" против России.

Отметим, что с начала войны в Украине Грузия заняла нейтральную позицию. В частности, Тбилиси отказался вводить санкции против России. Кроме того, по данным украинской разведки грузинский бизнес помогает россиянам обходить ограничения.

Кроме того, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что Грузия не собирается воевать с РФ и открывать так называемый "второй фронт".

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Грузия