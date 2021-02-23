В Грузии задержали лидера партии Саакашвили

Они попытались помешать правоохранителям, однако впоследствии Ника Мелия был помещен в машину и вывезен с территории офиса "ЕНД".

Задержание произошло утром 23 февраля. Представители силовых структур прорвались в комнату центрального офиса партии, где вместе со сторонниками находился Ника Мелия.

Как сообщало РБК Украина, в субботу, 20 февраля, в столице Грузии Тбилиси сторонники оппозиционной партии "Единое национальное движение" провели акцию протеста перед зданием парламента. Полиция тогда задержала 25 активистов, однако все они были освобождены по письменному договору.

Демонстранты протестовали против уголовного преследования в адрес главы партии Ники Мелия и требовали назначить досрочные парламентские выборы. Полиция не позволила им расставить палатки перед парламентом.

Ранее в Грузии проходили акции против жесткого карантина в стране. Участники требовали смягчения ограничений и открытия экономики.