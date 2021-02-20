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В Тбилиси задержали 25 человек на акциях протеста в поддержку оппозиции

Новина українською → Тбилиси, Суббота 20 февраля 2021 13:27
В Тбилиси задержали 25 человек на акциях протеста в поддержку оппозиции Фото: протесты в Тбилиси (rferl.org)
Автор: Андрей Козловский

В Тбилиси (Грузия) сторонники оппозиционной партии "Единое национальное движение" провели акцию протеста перед зданием парламента. Полиция задержала 25 активистов, однако все они были освобождены по письменному договору.

Об этом сообщает грузинская "Радио Свобода".

Как сообщается, демонстранты протестуют против уголовного преследования в адрес председателя партии Ники Мелия и требуют назначения досрочных парламентских выборов. Полиция не позволила им расставить палатки перед парламентом.

Несмотря на многочисленные призывы и предупреждения, митингующие не подчинились законному запросу представителей МВД разойтись, после чего начались задержания.

"Сегодня во время различных акций протеста перед законодательным органом сотрудники правоохранительных органов задержали 25 человек по статье 173 Кодекса об административных правонарушениях (неповиновение законному сотруднику правоохранительных органов)",- идется в сообщении.

Напомним, ранее в Грузии проходили акции против жесткого карантина в стране. Участники требовали смягчения ограничений и открытия экономики.

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