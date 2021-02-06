В Грузии проходят протесты против карантина, требуют открыть экономику

Фото: протесты в Тбилиси (ekhokavkaza.com)

В Грузии проходят акции против жесткого карантина в стране. Участники требуют смягчения ограничений и открытия экономики.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Основная акция прошла возле здания парламента в Тбилиси. В ней участвовали владельцы фитнес-центров, актеры, музыканты, аниматоры. Протест организовала инициативная группа из горных гидов, инструкторов по зимним видам спорта и представителей других профессий, оставшихся без доходов после начала пандемии.

У многих из участников акции были плакаты с посылом "Регуляции = голод". Существенная часть протестующих намерены возобновлять деятельность, несмотря на существующие ограничения. Известно, что ранее до 200 общепитов хотели открыться самовольно, но пересмотрели планы после решения правительства разрешить с 15 февраля работать им в будние дни, но принимать посетителей только на улице.

В рамках смягчения карантина с 1 февраля в Грузии был снят запрет на регулярное авиасообщение. Также в стране возобновили работу крупные торговые центры и магазины. В части городов работает общественный транспорт и школы.

На этой неделе министр здравоохранения Дании Магнус Хойнике заявил, что в стране со следующего понедельника в школах частично будет возобновлено обучение. Их смогут посещать ученики 1-4 классов.

Также Куба с субботы, 6 февраля, вводит обязательный карантин для всех прибывающих на остров. Ситуация с коронавирусом в стране сейчас самая сложная за все время.