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У Грузії затримали лідера партії Саакашвілі

Автор: РБК-Україна

У Грузії голова партії "Єдиний національний рух" Ніка Мелія був затриманий.

Про це повідомляє видання "Грузія Онлайн".

Затримання відбулося вранці 23 лютого. Представники силових структур прорвалися в кімнату центрального офісу партії, де разом з прихильниками перебував Ніка Мелія.

Вони спробували перешкодити правоохоронцям, однак згодом Ніка Мелія був поміщений в машину і вивезений з території офісу "ЄНР".

Як повідомляло РБК-Україна, в суботу, 20 лютого, в столиці Грузії Тбілісі прихильники опозиційної партії "Єдиний національний рух" провели акцію протесту перед будівлею парламенту. Поліція тоді затримала 25 активістів, проте всі вони були звільнені за письмовим договором.

Демонстранти протестували проти кримінального переслідування на адресу голови партії Ніки Мелія і вимагали призначити дострокові парламентські вибори. Поліція не дозволила їм розставити намети перед парламентом.

Раніше в Грузії проходили акції проти жорсткого карантину в країні. Учасники вимагали пом'якшення обмежень і відкриття економіки.

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