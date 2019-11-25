В Грузии возобновились массовые протесты

Фото: потасовки возле правительства Грузии (interpressnews.ge)

Акция продолжится во вторник с утра

В Тбилиси (Грузия) возобновились массовые протесты, оппозиция проводит новую акцию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sputnik Грузия.

Сообщается, что акция-шествие переместится к парламенту страны на проспекте Руставели, где начнется пикетирование здания, для того чтобы во вторник представители "Грузинской мечты" не смогли зайти и провести заседание.

"Объединенная оппозиция в понедельник проводит в Тбилиси новую акцию: анонсированы шествие, митинг и возобновление пикетирования парламента", - говорится в сообщении.

Также лидеры оппозиции уверяют, что протест носит мирный характер и будет длиться до тех пор, пока власть не прислушается к митингующим.

Один из лидеров "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе заявил, что партии договорились, что часть участников акции останется у парламента в течение всей ночи. Потом акция продолжится во вторник с утра.

Напомним, ранее сообщалось, что в Грузии вспыхнули протесты из-за отказа от избирательной реформы, которая предусматривает проведение в 2020 году парламентских выборов по пропорциональной системе. Кроме того, протестующие требуют отставки премьер-министра Георгия Гахарии и внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе в условиях временного правительства.

Как сообщало РБК-Украина, 21 ноября в Тбилиси произошли столкновения между демонстрантами и полицией вблизи здания грузинского правительства. Протестующие пытались повесить замок на вход в администрацию. Мобилизована полиция не давала им такой возможности, в результате чего произошли столкновения.