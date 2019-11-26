ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Грузії під час розгону протесту затримали майже 30 людей

Новини » Політика     26.11.2019 - 12:14
У Грузії під час розгону протесту затримали майже 30 людей
Фото: протести в Грузії (teletype24)

Троє людей у ході розгону отримали різні пошкодження

Біля будівлі парламенту Грузії під час розгону пікету поліція затримала 28 осіб. Про це повідомляють "Новини-Грузія", посилаючись на заяву Міністерства внутрішніх справ Грузії.

Активістів затримували, зокрема, за статтею "дрібне хуліганство".

"Під час акції біля будівлі парламенту за правопорушення, передбачені статтею 173 (непокора законним вимогам співробітників правоохоронних органів) і статтею 166 (дрібне хуліганство), в цілому затримано 28 осіб", - заявили у МВС.

У міністерстві підкреслили, що під час розгону акції троє людей отримали різні пошкодження. Їх перевели до медичних установ для надання необхідної допомоги.

Нагадаємо, 25 листопада у Тбілісі (Грузія) поновилися масові протести, опозиція проводить нову акцію. Зазначалося, що акція-хід переміститься до парламенту країни на проспекті Руставелі, де почнеться пікетування будівлі для того, щоб у вівторок представники "Грузинської мрії" не змогли зайти і провести засідання.

Як писало РБК-Україна, у Грузії спалахнули протести через відмову від виборчої реформи, яка передбачає проведення у 2020 році парламентських виборів за пропорційною системою.

Додамо також, 21 листопада в Тбілісі відбулися зіткнення між демонстрантами і поліцією поблизу будівлі грузинського уряду.

У Грузії поновилися масові протести Грузинські демонстранти намагалися закрити урядові будівлі
Новини України протестГрузія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся