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Грузинский суд вынес приговоры 12 задержанным в Тбилиси активистам

Новости » Общество     21.11.2019 - 04:07
Грузинский суд вынес приговоры 12 задержанным в Тбилиси активистам
Фото: протесты в Грузии (newsgeorgia.ge)

Десять человек отправили в изолятор временного содержания

В Тбилисском городском суде ночью 21 ноября вынесли приговор 12 активистам оппозиции, задержанным во время разгона протестной акции возле парламента Грузии. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на News Tbilisi.

Сообщается, что к административному заключению приговорили десятерых человек, в том числе - восьмерых гражданских активистов и двух представителей оппозиционной партии "Единое национальное движение".

Это депутат Тбилисского сакребуло (горсовета) Ираклий Надирадзе и глава фракции ЕНД в Верховном Совете Аджарии Элгуджа Багратиони. Все они отправились из здания суда в изолятор временного содержания.

Задержанных приговорили к разным срокам заключения - от 4 до 13 дней. Остальные двое активистов получили словесное предупреждение и штраф.

Также судья перенес рассмотрение дел еще 25 задержанных. Из этих дел 8 будут слушаться вместе, остальные - в индивидуальном порядке. Дата процессов будет объявлена позднее.

Напомним, 18 ноября грузинские правоохранители силой разогнали антиправительственную акцию протеста у здания парламента в Тбилиси. Для разгона протестующих силовики применяли водометы. Вскоре стало известно, что 37 человек задержали за неподчинение полиции и хулиганство.

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