В Грузии во время протестов пострадали более 30 журналистов

В результате столкновений, которые возникли во время протестов в грузинской столице Тбилиси, в четверг, 20 июня, пострадали более 30 журналистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на rustavi2.

Как сообщили в Хартии журналистской этики Грузии, в результате столкновений между протестующими и правоохранителями пострадал по меньшей мере 31 представитель СМИ.

Представители Хартии призвали полиции открыть уголовные производства из-за фактов ранения журналистов.

Напомним, ранее сообщалось, что грузинская полиция задержала более 100 демонстрантов, которые 20 июня вышли на акции протеста в Тбилиси. Правоохранители запретили задержанным активистам общаться с прессой.

РБК-Украина писало, что в ходе протестов в Грузии ранения получили около 240 человек, среди которых около 80 полицейских. Кроме того, двое пострадавших лишились глаз.

Подчеркнем, грузинские правоохранители по состоянию на утро пятницы, 21 июня, разогнали акции протеста в Тбилиси. Часть митингующих была задержана. Прем'ер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, комментируя протесты в Грузии и силовой разгон демонстрантов, заявил, что полиция действовала по закону. Он также возложил ответственность за насилие в ходе протестов на оппозицию.