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В Грузии владельцу квартиры, где скрывался Саакашвили, предъявили обвинения

Автор: Валерия Полищук

Прокуратура Грузии предъявила обвинения владельцу квартиры, в которой скрывался бывший президент страны Михаил Саакашвили. Мужчине вменяется в вину укрывательство преступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Как сообщили в ведомстве, обвиняемому было известно о том, что Саакашвили разыскивается правоохранительными органами Грузии за совершение тяжких преступлений. Тем не менее 30 сентября он предоставил ему свою квартиру.

Владельцу квартиру грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, 1 октября в Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

Бывший президент Грузии заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили, а также является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погром телекомпании "Имеди" и растрату средств из госбюджета.

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ГрузияМихаил Саакашвили