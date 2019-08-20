В Грузии уволили журналиста, который оскорбил Путина

Фото: Георгий Габуния (facebook.com giogabu)

Журналист покинет канал после того, как вернется из отпуска

Новый генеральный директор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия заявил, что будет уволен журналист Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Рустави 2".

По его словам, журналист покинет канал после того, как вернется из отпуска.

Также гендиректор отметил, что такое решение было принято в связи с финансовыми проблемами,а также ущербом , который был нанесен компании.

Паата Салия также сообщил, что компания подаст в суд на увольняемых журналистов из-за ущерба, нанесенного телеканалу.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что РФ может запретить импорт грузинского вина из-за оскорбления Путина в эфире одного из грузинских телеканалов. Также Государственная дума России будет предлагать запрет на денежные переводы из России в Грузию.

Так, в эфире итоговой еженедельной программы телеканала "Рустави 2" ведущий Георгий Габуния на русском языке обратился к президенту РФ, используя нецензурную брань, и оскорбил его матом. Телеканал приостановил вещание из-за угроз погрома со стороны протестующих, но позже возобновил вещание.

Позже руководство телеканала отстранило журналиста Гануния от работы на два месяца.