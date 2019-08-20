ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Грузії звільнили журналіста, який образив Путіна

Новини » Суспільство    20.08.2019 - 16:32
У Грузії звільнили журналіста, який образив Путіна
Фото: Георгій Габунія (facebook.com giogabu)

Журналіст залишить канал після того, як повернеться з відпустки

Новий генеральний директор грузинської телекомпанії "Руставі 2" Паата Салія заявив, що буде звільнений журналіст Георгій Габунія, який в прямому ефірі образив президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Руставі 2".

За його словами, журналіст залишить канал після того, як повернеться з відпустки.

Також гендиректор зазначив, що таке рішення було прийнято у зв'язку з фінансовими проблемами,а також збитком, який був завдано компанії.

Паата Салія також повідомив, що компанія подасть в суд на звільнених журналістів збитку, нанесеного телеканалу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що РФ може заборонити імпорт грузинського вина через образи Путіна в ефірі одного з грузинських телеканалів. Також Державна дума Росії буде пропонувати заборона на грошові перекази з Росії в Грузію.

Так, в ефірі підсумкової щотижневої програми телеканалу "Руставі 2" провідний Георгій Габунія російською мовою звернувся до президента РФ, використовуючи нецензурну лайку, і образив його матом. Телеканал припинив мовлення через загроз погрому з боку протестувальників, але пізніше відновив мовлення.

Пізніше керівництво телеканалу відсторонило журналіста Гануния від роботи на два місяці.

У Грузії суд встановив заставу для екс-гендиректора телеканалу "Руставі-2" "Руставі 2" відновив мовлення після мату на адресу Путіна
Новини України Грузіяжурналисты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся