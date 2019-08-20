У Грузії звільнили журналіста, який образив Путіна

Фото: Георгій Габунія (facebook.com giogabu)

Журналіст залишить канал після того, як повернеться з відпустки

Новий генеральний директор грузинської телекомпанії "Руставі 2" Паата Салія заявив, що буде звільнений журналіст Георгій Габунія, який в прямому ефірі образив президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Руставі 2".

За його словами, журналіст залишить канал після того, як повернеться з відпустки.

Також гендиректор зазначив, що таке рішення було прийнято у зв'язку з фінансовими проблемами,а також збитком , який був завдано компанії.

Паата Салія також повідомив, що компанія подасть в суд на звільнених журналістів збитку, нанесеного телеканалу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що РФ може заборонити імпорт грузинського вина через образи Путіна в ефірі одного з грузинських телеканалів. Також Державна дума Росії буде пропонувати заборона на грошові перекази з Росії в Грузію.

Так, в ефірі підсумкової щотижневої програми телеканалу "Руставі 2" провідний Георгій Габунія російською мовою звернувся до президента РФ, використовуючи нецензурну лайку, і образив його матом. Телеканал припинив мовлення через загроз погрому з боку протестувальників, але пізніше відновив мовлення.

Пізніше керівництво телеканалу відсторонило журналіста Гануния від роботи на два місяці.