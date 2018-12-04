В Грузии умер один из лидеров партии Саакашвили Руруа

Фото: Николоз Руруа (facebook.com/NEWSGEORGIA)

Точная причина смерти пока не установлена

В Тбилиси (Грузия) в собственном доме найдено тело члена политического совета оппозиционной партии "Единое национальное движение", возглавляемой экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, бывшего министра культуры Грузии Николоза Руруа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Грузия online".

Как сообщают СМИ, точная причина смерти пока не установлена. Предполагается, что причиной мог стать сердечный приступ.

МВД Грузии открыло уголовное дело по статье "доведение до самоубийства".

Руруа в 2001 году сотрудничал с Саакашвили и Зурабом Жвания. После

"Революции роз" 2003 года он стал депутатом парламента. В октябре 2008 года его назначили министром культуры, охраны памятников и спорта Грузии. На этой должности он проработал до октября 2012 года.

Напомним, 30 ноября в возрасте 94 лет скончался бывший президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш-старший. Здоровье экс-президента ухудшилось после смерти его жены Барбары Буш в апреле 2017 года, с которой он был женат с 1945 года и имел 5 детей.

Буш-страший, который стал 41 президентом США, руководил Соединенными Штатами с 1989 по 1993 годы, и принимал участие во Второй мировой войне. Кроме того, с 24 ноября 2017 года Буш-страший стал рекордсменом среди американских президентов по продолжительности жизни.