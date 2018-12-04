У Грузії помер один з лідерів партії Саакашвілі Руруа

Фото: Ніколоз Руруа (facebook.com/NEWSGEORGIA)

Точна причина смерті поки не встановлена

У Тбілісі (Грузія) у власному будинку знайдено тіло члена політичної ради опозиційної партії "Єдиний національний рух", очолюваної екс-президентом Грузії Михайлом Саакашвілі, колишнього міністра культури Грузії Ніколоза Руруа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Грузія online".

Як повідомляють ЗМІ, точна причина смерті поки не встановлена. Передбачається, що причиною міг стати серцевий напад.

МВС Грузії порушило кримінальну справу за статтею "доведення до самогубства".

Руруа в 2001 році співпрацював з Саакашвілі і Зурабом Жванія. Після

"Революції троянд" 2003 року він став депутатом парламенту. В жовтні 2008 року його призначили міністром культури, охорони пам'ятників і спорту Грузії. На цій посаді він пропрацював до жовтня 2012 року.

Нагадаємо, 30 листопада у віці 94 років помер колишній президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш-старший. Здоров'я екс-президента погіршився після смерті його дружини Барбари Буш у квітні 2017 року, з якою він був одружений з 1945 року і мав 5 дітей.

Буш-старший, який став 41 президентом США, керував Сполученими Штатами з 1989 по 1993 роки, і брав участь у Другій світовій війні. Крім того, з 24 листопада 2017 року Буш-старший став рекордсменом серед американських президентів за тривалістю життя.