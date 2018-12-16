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В Грузии суд оставил под арестом задержанных в Тбилиси украинцев

Новости » Общество    16.12.2018 - 03:36
В Грузии суд оставил под арестом задержанных в Тбилиси украинцев
Фото: арест (РБК-Украина)

Бывших военных батальона "Донбасс" обвиняют в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ

Апелляционный суд Тбилиси подтвердил в субботу решение об аресте 7 бывших военнослужащих украинского батальона "Донбасс", 6 украинцев и одного гражданина Грузии, задержанных ранее в столичной гостинице. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

Пресс-служба суда сообщила, что в суде первой инстанции были соблюдены все процессуальные нормы, и решение о предварительном заключении шестерых граждан Украины и одного гражданина Грузии было правомерным.

Украинцев обвиняют в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Напомним, 2 декабря Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что в Тбилиси в одной из гостиниц задержали шестерых граждан Украины, а также бывшего военнослужащего Грузии Луку Чхетия.

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