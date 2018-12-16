У Грузії суд залишив під вартою затриманих у Тбілісі українців

Фото: арешт (РБК-Україна)

Колишніх військових батальйону "Донбас" звинувачують у незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї і вибухових речовин

Апеляційний суд Тбілісі підтвердив у суботу рішення про арешт 7 колишніх військовослужбовців українського батальйону "Донбас", 6 українців та одного громадянина Грузії, затриманих раніше в столичному готелі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

Прес-служба суду повідомила, що в суді першої інстанції були дотримані всі процесуальні норми, і рішення про попереднє ув'язнення шістьох громадян України і одного громадянина Грузії було правомірним.

Українців звинувачують у незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї і вибухових речовин.

Нагадаємо, 2 грудня Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило, що в Тбілісі в одному з готелів затримали шістьох громадян України, а також колишнього військовослужбовця Грузії Луку Чхетія.