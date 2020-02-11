В Грузии после схождения лавины в горах пропал украинец

В Грузии в результате схождения лавины в горах в Местийском муниципалитете пропал украинский турист. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online".

Сообщается, что накануне в районе вершины горы Тетнульди произошел сход двух лавин. В районе схода лавины оказались четверо туристов из Чехии и турист из Украины. Спасателям удалось оказать помощь гражданам Чехии, место нахождение украинца на данный момент неизвестно.

"Поиски начались после того, как накануне украинский турист не вернулся в гостиницу в поселке Местиа. Турист мог оказаться в районе схода лавины возле вершины Тетнульди", - отметили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями республики.

Поиски украинца осуществляются спасателями, а также местными добровольцами.

Напомним, 4 февраля на востоке Турции произошло схождение лавины на автомобильную дорогу. В результате погибли 41 человек. Около 50 человек получили повреждения.

Также РБК-Украина писало, что в США на горнолыжном курорте в Северной Калифорнии произошло схождение лавины. В результате один лыжник погиб, еще один получил тяжелые травмы.