У Грузії після сходження лавини в горах зник українець

У Грузії в результаті сходження лавини в горах в Местийском муніципалітеті пропав український турист. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія Online".

Повідомляється, що напередодні в районі вершини гори Тетнульді стався схід двох лавин. В районі сходження лавини виявилися четверо туристів з Чехії та турист з України. Рятувальникам вдалося надати допомогу громадянам Чехії, місце знаходження українця на даний момент невідомо.

"Пошуки почалися після того, як напередодні український турист не повернувся в готель в селищі Местіа. Турист міг опинитися в районі сходження лавини біля вершини Тетнульді", - відзначили в Службі з управління надзвичайними ситуаціями республіки.

Пошуки українця здійснюються рятувальниками, а також місцевими добровольцями.

Нагадаємо, 4 лютого на сході Туреччині відбулося сходження лавини на автомобільну дорогу. В результаті загинуло 41 людина. Близько 50 людей отримали пошкодження.

Також РБК-Україна писало, що в США на гірськолижному курорті в Північній Каліфорнії стався сходження лавини. В результаті один лижник загинув, ще один отримав важкі травми.