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В Грузии сделали заявление о партнерстве с Украиной после назначения Саакашвили

Новости » Политика     27.05.2020 - 18:05
В Грузии сделали заявление о партнерстве с Украиной после назначения Саакашвили
Фото: Давид Залкалиани (facebook David Zalkaliani)

В Грузии также рассказали, когда вернут посла в Киев

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сделал заявление о стратегическом партнерстве с Украиной после назначения бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили в Нацсовет по реформам в Украине. Залкалиани также рассказал, когда вернут посла в Киев.

Об этом сообщает агентство Грузия Online.

По словам Залкалиани, Грузия не планирует пересматривать стратегическое партнерство с Украиной из-за назначения Саакашвили. Однако, как отметил глава грузинского МИД, это назначение создало некоторые проблемы, которые необходимо обсудить с послом.

"У нас много похожих проблем, таких как оккупация территорий нашей страны, европейская и евроатлантическая интеграция, общие позиции в рамках ГУАМ - это пересматриваться не будет", - заявил он.

Также Залкалиани сообщил, что процесс возвращения посла в Украину не затянется во времени.

Отметим, 7 мая Саакашвили был назначен председателем Исполкома Национального совета по реформам. Назначение вызвало возмущение в Грузии, поскольку там против Саакашвили возбуждено уголовное дело.

После назначения Саакашвили Грузия вызвала своего посла из Киева для консультаций относительно дальнейших действий.

Кроме того, в Грузии заявили, что ждут от Украины шагов для нормализации отношений между странами после назначения Саакашвили и выдвинули условие.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины СаакашвилиУкраинаГрузия
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