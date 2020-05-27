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У Грузії зробили заяву щодо партнерства з Україною після призначення Саакашвілі

Новини » Політика     27.05.2020 - 18:05
У Грузії зробили заяву щодо партнерства з Україною після призначення Саакашвілі
Фото: Давид Залкаліані (facebook David Zalkaliani)

У Грузії також розповіли, коли повернуть посла в Київ

Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані зробив заяву щодо стратегічного партнерства з Україною після призначення колишнього грузинського президента Михайла Саакашвілі в Нацраду з реформ в Україні. Залкаліані також розповів, коли повернуть посла в Київ.

Про це повідомляє агентство Грузія Online.

За словами Залкаліані, Грузія не планує переглядати стратегічне партнерство з Україною через призначення Саакашвілі. Однак, як наголосив глава грузинського МЗС, це призначення створило деякі проблеми, які необхідно серйозно обговорити з послом.

"У нас багато схожих проблем, таких як окупація територій нашої країни, європейська та євроатлантична інтеграція, спільні позиції в рамках ГУАМ - це переглядатися не буде", - заявив він.

Також Залкаліані повідомив, що процес повернення посла в Україну не затягнеться в часі.

Зазначимо, 7 травня Саакашвілі був призначений головою Виконкому Національної ради з реформ. Призначення викликало обурення в Грузії, оскільки там проти Саакашвілі відкрито кримінальну справу.

Після призначення Саакашвілі Грузія викликала свого посла з Києва для проведення консультацій щодо подальших дій.

Крім того, в Грузії заявили, що чекають від України кроків для нормалізації відносин між країнами після призначення Саакашвілі та висунули умову.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України СаакашвіліУкраїнаГрузія
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