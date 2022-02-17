В Грузии пройдут учения с участием НАТО в этом году, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО примет участие в военных учениях в Грузии. Их проведение запланировано на этот год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Столтенберга .

"В этом году пройдут учения в Грузии, НАТО примет в них участие, поскольку их мы проводим совместно", - сказал Столтенберг по итогам второго дня заседания министров обороны стран-участниц НАТО.

Генсек подчеркнул, что эти учения продемонстрируют тесное сотрудничество НАТО и Грузии.