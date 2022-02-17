В Грузии пройдут учения с участием НАТО в этом году, - Столтенберг
Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО примет участие в военных учениях в Грузии. Их проведение запланировано на этот год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Столтенберга.
"В этом году пройдут учения в Грузии, НАТО примет в них участие, поскольку их мы проводим совместно", - сказал Столтенберг по итогам второго дня заседания министров обороны стран-участниц НАТО.
Генсек подчеркнул, что эти учения продемонстрируют тесное сотрудничество НАТО и Грузии.
Напомним, ранее министр обороны США Ллойд Остин обсудил со своими коллегами из Франции, Германии и Великобритании российскую эскалацию вокруг Украины.
Отметим, сегодня, 17 февраля Россия начала масштабные морские учения в акватории Каспийского моря.