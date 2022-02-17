У Грузії пройдуть навчання за участю НАТО цього року, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО візьме участь у військових навчаннях в Грузії. Їх проведення заплановано на цей рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Столтенберга .

"Цього року пройдуть навчання в Грузії, НАТО візьме в них участь, оскільки їх ми проводимо спільно",- сказав Столтенберг за підсумками другого дня засідання міністрів оборони країн-учасниць НАТО.

Генсек підкреслив, що ці навчання продемонструють тісну співпрацю НАТО і Грузії.