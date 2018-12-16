В Грузии произошли столкновения между оппозицией и полицейскими, есть пострадавшие

Фото: протесты в Грузии (twitter.com/news_tbilisi)

Оппозиция пытается попасть в город Телави, где у них запланирована акция протеста в связи со вступлением в должность нового президента Грузии

В грузинском городе Гурджаани между активистами объединенной оппозиции и сотрудниками полиции произошли столкновения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия online".

Сообщается, что оппозиция пытается попасть в город Телави, где у них запланирована акция протеста в связи со вступлением в должность нового президента Грузии Саломе Зурабишвили.

В свою очередь правоохранители перекрыли дорогу на Телави. Участники акции попытались прорвать полицейский кордон.

Одной из участниц акции - женщине средних лет, во время шествия стало плохо. Она потеряла сознание. Другой участник акции был жестоко избит, пишет издание. Он утверждает, что на него напали неизвестные с дубинками, когда увидели, что он вышел из машины и направляется к протестующим. По словам депутата парламента Грузии Ники Мелия, неизвестные напали еще на двух их сторонников - водителей автомобилей из колонны.

Инаугурация новоизбранного президента Грузии через полчаса начнется в Телави, на территории средневековой крепости Батонис Цихе. Оппозиционное объединение "Сила в единстве", чей кандидат Григол Вашадзе претендовал на пост президента, не признает итоги президентских выборов.

Напомним, в день инаугурации новоизбранного президента Грузии Саломе Зурабишвили оппозиция готовит акции протеста, которые пройдут в нескольких городах страны.