ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Грузии произошли столкновения между оппозицией и полицейскими, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    16.12.2018 - 13:55
В Грузии произошли столкновения между оппозицией и полицейскими, есть пострадавшие
Фото: протесты в Грузии (twitter.com/news_tbilisi)

Оппозиция пытается попасть в город Телави, где у них запланирована акция протеста в связи со вступлением в должность нового президента Грузии

В грузинском городе Гурджаани между активистами объединенной оппозиции и сотрудниками полиции произошли столкновения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия online".

Сообщается, что оппозиция пытается попасть в город Телави, где у них запланирована акция протеста в связи со вступлением в должность нового президента Грузии Саломе Зурабишвили.

В  свою очередь правоохранители перекрыли дорогу на Телави. Участники акции попытались прорвать полицейский кордон.

Одной из участниц акции - женщине средних лет, во время шествия стало плохо. Она потеряла сознание. Другой участник акции был жестоко избит, пишет издание. Он утверждает, что на него напали неизвестные с дубинками, когда увидели, что он вышел из машины и направляется к протестующим. По словам депутата парламента Грузии Ники Мелия, неизвестные напали еще на двух их сторонников - водителей автомобилей из колонны.

Инаугурация новоизбранного президента Грузии через полчаса начнется в Телави, на территории средневековой крепости Батонис Цихе. Оппозиционное объединение "Сила в единстве", чей кандидат Григол Вашадзе претендовал на пост президента, не признает итоги президентских выборов.

Напомним, в день инаугурации новоизбранного президента Грузии Саломе Зурабишвили оппозиция готовит акции протеста, которые пройдут в нескольких городах страны.

В Париже на акции "желтых жилетов" в субботу задержали 136 человек В Киеве задержали "вора в законе" из Грузии
Новости Украины протестГрузия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь