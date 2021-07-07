У Грузії стався землетрус магнітудою 3,9

Землетрус було зафіксовано о 23:53 за Тбіліським часом (22: 53 за Києвом). Епіцентр розташовувався в 26 кілометрах на північний захід від міста Дманісі (край Квемо-Картлі), недалеко від кордону з Вірменією.

В даний час інформації про постраждалих і руйнування немає.